Вебинары для бухгалтеров

Учим ритейл работать с самозанятыми: успешные и провальные кейсы, автоматизация процессов, вопросы оплаты

Если хотите узнать, как сотрудничать с самозанятыми и как это помогает экономить время и деньги, приходите на бесплатный вебинар.

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Вебинар пройдет 26 января в 15:00 мск. Записаться можно уже сейчас.

В программе, разберем:

  1. Какие потребности и боли на практике закрывает временный персонал, какие преимущества дает, какие нюансы важно учитывать.
  2. Каких специалистов привлекают чаще всего, как настроить с ними обратную связь, сравним со штатными единицами.
  3. Практические кейсы взаимодействия, интересные случаи из практики.
  4. Как упростить работу с самозанятыми, автоматизировать и наладить бизнес процессы.
  5. Как снизить риски взаимодействия. Как вести верный документооборот, производить выплаты.

Участники вебинара получат не только новые знания, но и сертификат о прохождении материала. Приходите.

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НДФЛ

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С 2023 года дата получения физлицом дохода для целей НДФЛ – день, когда работнику была произведена выплата, а не последний рабочий день месяца, как это было до конца 2022 года. Учитывая обязанность работодателя выплачивать зарплату минимум дважды в месяц, под удержание НДФЛ попадает выплата аванса.

Порядок уплаты НДФЛ в рамках ЕНП с аванса за январь 2023 года

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Автоматизация финансового планирования

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Главная задача платежного календаря заключается в планировании денежных потоков с возможностью разбивки всех финансовых операций по дням. Чаще всего составляет его бухгалтер. Расскажем, как правильно сформировать платежный календарь и какие сложности могут возникнуть.

Платежный календарь для бухгалтера. Что это и зачем он нужен
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