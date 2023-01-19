Учим ритейл работать с самозанятыми: успешные и провальные кейсы, автоматизация процессов, вопросы оплаты

Вебинар пройдет 26 января в 15:00 мск. Записаться можно уже сейчас.
В программе, разберем:
- Какие потребности и боли на практике закрывает временный персонал, какие преимущества дает, какие нюансы важно учитывать.
- Каких специалистов привлекают чаще всего, как настроить с ними обратную связь, сравним со штатными единицами.
- Практические кейсы взаимодействия, интересные случаи из практики.
- Как упростить работу с самозанятыми, автоматизировать и наладить бизнес процессы.
- Как снизить риски взаимодействия. Как вести верный документооборот, производить выплаты.
Участники вебинара получат не только новые знания, но и сертификат о прохождении материала. Приходите.