Денежные сбережения выросли на 1,3 трлн рублей

Расширенные сбережения домохозяйств за ноябрь 2022 года выросли на 1,3 трлн рублей, до 82,3 трлн рублей, сообщает «Коммерсант».

49% сбережений составляют банковские депозиты, 25% – наличные средства, 10% – акции и паи, 8% – страховые и пенсионные накопления, 5% – эскроу-счета, 3% – долговые ценные бумаги и менее 1% – деньги на брокерских счетах.

Из-за роста ставки по краткосрочным вкладам на 0,7 трлн рублей увеличились депозиты.

В октябре 2022 года средняя ставка была 5,12%, а в ноябре 2022 года – уже 5,25%.

За ноябрь 2022 года на 0,6 трлн рублей увеличилось число акций и облигаций. Их чистый приток составил 0,3 трлн рублей.

Население стало чаще хранить деньги в наличных рублях, в ноябре 2022 года прирост составил почти 0,7 трлн рублей. При этом налички в валюте стало почти на 0,3 трлн рублей меньше.