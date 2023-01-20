Производство отечественной мебели выросло на 15%

В 2022 году объем производства мебели в денежном выражении увеличился на 15,2%, до 356 млрд рублей по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности (АМДПР).

Однако объем выпуска мебели в натуральном выражении остался на уровне 2021 года.

В 2022 году производители выпустили на 91% больше мебели из пластмассы.

Производство деревянной мебели для офисов выросло на треть. На 55% увеличился выпуск металлических кроватей, на 37% – кухонной мебели и на 22% – мягкой мебели.

«Обсуждаемый уход шведской IKEA в итоге никак не повлиял на ситуацию на внутреннем рынке – ни с точки зрения ассортимента представленной продукции, ни с точки зрения цен на мебель», – сообщил Александр Шестаков, президент АМДПР.

Санкции благоприятно повлияли на отечественных производителей, потребители стали чаще покупать их продукцию.

Мебельщики уже перестроили цепочки поставок, заключили контракты с местными поставщиками и с партнерами из дружественных стран.