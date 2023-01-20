Ипотека

В 2023 году упадет спрос на рынке недвижимости

Несмотря на то, что правительство продлило льготные программы по ипотеке, на рынке недвижимости ожидается спад спроса. Застройщикам придется снижать цены и предоставлять дополнительные скидки.

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Правительство продлило программы льготной и семейной ипотеки до 1 июля 2024 года. В связи с этим рынок недвижимости несколько изменится.

«Для застройщиков наступит новый этап, когда для удержания клиента им придется снижать цены на квартиры посредством дополнительных скидок и акций для своих клиентов. Тем не менее неизбежно снижение спроса на всем рынке недвижимости», – сообщает Екатерина Беляева, руководитель проектов ипотечного центра компании TrendAgent.

Чтобы сохранить спрос на рынке недвижимости понадобятся альтернативные программы кредитования, которые помогут окупить затраты.

Также до 31 декабря 2024 года действует Дальневосточная ипотека, которая дает возможность приобрести недвижимость по сниженной ставке до 2% годовых.

Особые условия предусмотрены и для покупателей жилья в новых регионах РФ, а сельскую ипотеку под 3% годовых власти собираются сделать бессрочной.

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