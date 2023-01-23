Законопроекты

Компании в офшорах придется перерегистрировать в РФ, иначе их конфискуют

Активы, которые расположены в стране, но зарегистрированы в офшорах, нужно перевести в российскую юрисдикцию. В противном случае их конфискуют как бесхозное имущество.

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В Госдуму внесли проект закона «О деофшоризации», который подразумевает перерегистрацию в России ряда активов из офшорных зон. Об этом пишет «ТАСС».

Авторы инициативы сообщают, что более половины крупных предприятий зарегистрированы в офшорных зонах.

Собственники должны добровольно перерегистрировать бизнес в стране, иначе их компании конфискуют как бесхозное имущество.

В таком случае активы, которые расположены в РФ, но зарегистрированы в офшорах, передадут под управление государства или отечественных компаний в течение шести месяцев.

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