Компании в офшорах придется перерегистрировать в РФ, иначе их конфискуют

В Госдуму внесли проект закона «О деофшоризации», который подразумевает перерегистрацию в России ряда активов из офшорных зон. Об этом пишет «ТАСС».

Авторы инициативы сообщают, что более половины крупных предприятий зарегистрированы в офшорных зонах.

Собственники должны добровольно перерегистрировать бизнес в стране, иначе их компании конфискуют как бесхозное имущество.

В таком случае активы, которые расположены в РФ, но зарегистрированы в офшорах, передадут под управление государства или отечественных компаний в течение шести месяцев.