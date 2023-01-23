Бизнесмен Усманов уходит на пенсию

Миллиардер Алишер Усманов решил отойти от активной деятельности в связи с выходом на пенсию, сообщает «РБК».
Бизнесмен планирует выйти из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 25 января 2023 года бюро рассмотрит заявление Алишера Усманова.
Алишер Усманов занимает седьмое место в списке богатейших российских миллиардеров. Он владеет 49% акций группы USM, куда входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон».
Forbes оценивает состояние бизнесмена в 11,5 млрд долларов.