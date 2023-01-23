Экономика России

Бизнесмен Усманов уходит на пенсию

25 января 2023 года Алишер Усманов собирается выйти из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Версия для печати

Миллиардер Алишер Усманов решил отойти от активной деятельности в связи с выходом на пенсию, сообщает «РБК».

Бизнесмен планирует выйти из бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 25 января 2023 года бюро рассмотрит заявление Алишера Усманова.

Алишер Усманов занимает седьмое место в списке богатейших российских миллиардеров. Он владеет 49% акций группы USM, куда входят «Металлоинвест», «Удоканская медь» и «МегаФон».

Forbes оценивает состояние бизнесмена в 11,5 млрд долларов.

7 срочных вопросов к Минфину: применение ЕНС/ЕНП, ставки НДФЛ, упрощенная процедура ликвидации юрлица и еще

В телеграм-канале Минфина пиарщики открыли публикации для комментариев. Написала 7 вопросов к Минфину ответы на которые нужны уже сегодня. Присоединяйтесь к обсуждению.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Общество

Какие события произошли 24 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

M&M's на время откажется от говорящих конфет в рекламе, выявлен способствовавший одомашниванию собак фактор, на Музей Гуггенхайма подали в суд из-за картины Пикассо, «ПСЖ» смял «Пеи-де-Кассель» в Кубке – 7:0

Какие события произошли 24 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще