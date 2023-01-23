Яндекс Маркет начнет открывать ПВЗ в малых городах и в деревнях

«Яндекс Маркет» запустил новый формат пункта выдачи заказов «Легкий старт» для небольших городов, где живут до 50 тысяч человек, и деревень. Об этом пишет «VC.RU».

Требования к пункту выдачи заказов будут минимальными. Открыть ПВЗ можно в любом коммерческом помещении, например, в сельском магазине.

Разрешат не красить стены в цвета бренда.

Маркетплейс бесплатно предоставит вывеску и рекламные материалы.

В ближайшее время новые пункты появятся в Брянской, Владимирской, Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Удмуртской и Свердловской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Башкортостане.

В октябре 2022 года Ozon запустил ПВЗ в малых городах и селах с населением до 3500 человек.