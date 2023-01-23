ЕНП (единый налоговый платеж)

До 25 января надо сдать первое уведомление по ЕНП

Большинство компаний в своем первом уведомлении по ЕНП укажут только один налог – НДФЛ.

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Но если до 22 января никаких выплат физлицам не было, то НДФЛ по сроку уплаты 30.01.2022 не будет. А значит, и в уведомление, которое надо сдать до 25 января, его включать не надо.

Если же были выплаты физлицам с 1 по 22 января (зарплата за декабрь, аванс, за январь, отпускные, окончательный расчет при увольнении, аренда и т. д.), то надо подать уведомление. В нем код периода будет 21/01.

По январским выплатам после 22 января уведомление на НДФЛ подают до 27 февраля. Там будет код периода 21/02.

Это второй срок уплаты в квартале. Также и в 6-НДФЛ налог по с 1 по 22 января попадет в строку по первому сроку, налог с 23.01 по 22.02 – в строку по второму строку.

Образцы уведомлений по ЕНП на НДФЛ смотрите здесь.

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По страховым вносам уведомление до 25 января сдавать не надо. Взносы за январь отражаются в февральском уведомлении (до 27.02), а на взносы за декабрь уведомление не нужно.

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