C 23 по 27 января – горячая неделя в бухгалтерии: какие отчеты сдать

Не позднее 25 января сдайте:

1. Первое уведомление по ЕНП

В уведомлении укажите НДФЛ за период с 01.01.2023 по 22.01.2023. Уведомление можно отправить по ТКС, через ЛК, по почте на бумаге.

Пройдите тест по ЕНП, чтобы узнать, где пробелы в знаниях.

2. РСВ за 2022 год, электронный 4-ФСС за 2022 год

Суммы по страховым взносам за декабрь 2022 года не включайте в уведомление января. Их возьмут из годового РСВ.

C 2023 изменились формы отчетности. Вместо прежних отчетов в ПФР и ФСС сдавайте единый отчет ЕФС-1 начиная с отчетности за январь 2023 года. Он заменит формы СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, ДСВ-3, 4-ФСС. Какие еще поправки в формах учесть при сдаче отчетности в 2023 году, мы тоже рассказали.

3. Декларацию по НДС за 4 квартал 2022 года

Плательщикам НДС надо знать про прослеживаемость.

4. Декларацию по УСН

Декларацию по УСН сдают компании, которые в 4 квартале 2022 года потеряли право на спецрежим. К примеру, из-за превышения лимита по доходам (более 219,2 млн рублей).

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