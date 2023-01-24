ИП-таксистам потребуется справка о несудимости

Опубликовано постановление правительства от 23.01.2023 № 69.

С 1 марта 2023 года заработают поправки в закон о госрегистрации, по которым ИП не сможет быть таксистом, если у него есть непогашенная судимость.

Запрашивать эту справку налоговики будут сами по межведомственному запросу.

Она понадобится для ИП, которые заявили в ЕГРИП код ОКВЭД из перечня.

В частности, это коды:

49.31 (перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении);

49.32 (деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем);

49.32 (прочий сухопутный транспорт).

Помешают регистрации ИП-таксиста такие тяжкие и особо тяжкие преступления: