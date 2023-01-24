Регистрация ИП

ИП-таксистам потребуется справка о несудимости

Правительство утвердило перечень кодов ОКВЭД для деятельности ИП, при которой требуется справка о несудимости.

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Опубликовано постановление правительства от 23.01.2023 № 69.

С 1 марта 2023 года заработают поправки в закон о госрегистрации, по которым ИП не сможет быть таксистом, если у него есть непогашенная судимость.

Запрашивать эту справку налоговики будут сами по межведомственному запросу.

Она понадобится для ИП, которые заявили в ЕГРИП код ОКВЭД из перечня.

В частности, это коды:

  • 49.31 (перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении);
  • 49.32 (деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем);
  • 49.32 (прочий сухопутный транспорт).

Помешают регистрации ИП-таксиста такие тяжкие и особо тяжкие преступления:

  • убийства, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности;
  • против общественной безопасности;
  • против основ конституционного строя и безопасности государства;
  • против мира и безопасности человечества.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Регистрация ИП
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