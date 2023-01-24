ИП-таксистам потребуется справка о несудимости

Опубликовано постановление правительства от 23.01.2023 № 69.
С 1 марта 2023 года заработают поправки в закон о госрегистрации, по которым ИП не сможет быть таксистом, если у него есть непогашенная судимость.
Запрашивать эту справку налоговики будут сами по межведомственному запросу.
Она понадобится для ИП, которые заявили в ЕГРИП код ОКВЭД из перечня.
В частности, это коды:
- 49.31 (перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении);
- 49.32 (деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем);
- 49.32 (прочий сухопутный транспорт).
Помешают регистрации ИП-таксиста такие тяжкие и особо тяжкие преступления:
- убийства, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности;
- против общественной безопасности;
- против основ конституционного строя и безопасности государства;
- против мира и безопасности человечества.