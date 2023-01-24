Покупать на маркетплейсах стали в 1,5 раза больше

В 2022 году покупатели стали тратить в 1,5 раза больше средств на товары маркетплейсов, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Тинькофф».

Рынок e-commerce перешагнул 5 трлн рублей, увеличился более чем на 30%.

По сравнению с 2021 годом, на маркетплейсах в 2022 году стали покупать на 43% больше.

Такая тенденция объясняется уходом зарубежных брендов, развитием параллельного импорта, большим ассортиментом товара, мобильным приложением и удобной доставкой.

Самый крупный маркетплейс для бизнеса – Wildberries, где работает более 60% предпринимателей. 25% заняли свою нишу на Ozon, 8% – на «Яндекс Маркете», остальные работают с Aliexpress, KazanExpress и другими маркетплейсами.

Новый тренд в e-commerce – мультиплатформенность, когда все больше предпринимателей работают одновременно с несколькими площадками. По мнению Ильи Кретова, директора Tinkoff eCommerce, это даст продавцам конкурентное преимущество и принесет больше выручки.