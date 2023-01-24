Маркетплейсы

Покупать на маркетплейсах стали в 1,5 раза больше

Сегмент e-commerce за 2022 году увеличился более чем на 30%. Большинство предпринимателей предпочитает работать с Wildberries, но сейчас активно развивается тренд на мультиплатформенность.

Версия для печати

В 2022 году покупатели стали тратить в 1,5 раза больше средств на товары маркетплейсов, пишут «Известия» со ссылкой на исследование «Тинькофф».

Рынок e-commerce перешагнул 5 трлн рублей, увеличился более чем на 30%.

По сравнению с 2021 годом, на маркетплейсах в 2022 году стали покупать на 43% больше.

Такая тенденция объясняется уходом зарубежных брендов, развитием параллельного импорта, большим ассортиментом товара, мобильным приложением и удобной доставкой.

Самый крупный маркетплейс для бизнеса – Wildberries, где работает более 60% предпринимателей. 25% заняли свою нишу на Ozon, 8% – на «Яндекс Маркете», остальные работают с Aliexpress, KazanExpress и другими маркетплейсами.

Новый тренд в e-commerce – мультиплатформенность, когда все больше предпринимателей работают одновременно с несколькими площадками. По мнению Ильи Кретова, директора Tinkoff eCommerce, это даст продавцам конкурентное преимущество и принесет больше выручки.

7 срочных вопросов к Минфину: применение ЕНС/ЕНП, ставки НДФЛ, упрощенная процедура ликвидации юрлица и еще

В телеграм-канале Минфина пиарщики открыли публикации для комментариев. Написала 7 вопросов к Минфину ответы на которые нужны уже сегодня. Присоединяйтесь к обсуждению.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Общество

Какие события произошли 24 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

M&M's на время откажется от говорящих конфет в рекламе, выявлен способствовавший одомашниванию собак фактор, на Музей Гуггенхайма подали в суд из-за картины Пикассо, «ПСЖ» смял «Пеи-де-Кассель» в Кубке – 7:0

Какие события произошли 24 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще