Бизнес-психология

🚀 Узнайте, как усилить свое влияние в компании: зоны успеха и продвижения

Завтра пройдет крутой семинар для финансовых директоров. Бухгалтерам, которые смотрят в этом направлении, тоже будет полезно.

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КСК ГРУПП проводит бесплатный семинар про карьерный и личностный рост, на котором завязана эффективность бизнеса компании.

Приходите и узнаете, как изменилась роль финансового директора с точки зрения запроса от работодателя.

Финансового директора выбирают по ряду критериев. Вам представят обзор рынка.

На семинаре пройдет мастер-класс, где вы проделаете работу и скорректируете свой поведенческий рисунок. Чтобы кинетика тела, темп и тембр голоса демонстрировали уверенность, а не тревожность.

2-х часовой семинар пройдет завтра в Москве >>>

Научитесь добиваться своего в диалоге, грамотно реагировать на манипуляции. И даже контролировать стресс.

Записывайтесь сегодня. Все подробности на странице организатора.

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