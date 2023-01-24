🚀 Узнайте, как усилить свое влияние в компании: зоны успеха и продвижения

КСК ГРУПП проводит бесплатный семинар про карьерный и личностный рост, на котором завязана эффективность бизнеса компании.

Приходите и узнаете, как изменилась роль финансового директора с точки зрения запроса от работодателя.

Финансового директора выбирают по ряду критериев. Вам представят обзор рынка.

На семинаре пройдет мастер-класс, где вы проделаете работу и скорректируете свой поведенческий рисунок. Чтобы кинетика тела, темп и тембр голоса демонстрировали уверенность, а не тревожность.

2-х часовой семинар пройдет завтра в Москве >>>

Научитесь добиваться своего в диалоге, грамотно реагировать на манипуляции. И даже контролировать стресс.

Записывайтесь сегодня. Все подробности на странице организатора.