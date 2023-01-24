Банки

Отечественный банкомат получил сертификат Центробанка

Разработка успешно прошла тесты. Скоро новые банкоматы появятся в отделениях федеральных и коммерческих банков.

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Банкомат, который разработали в московской компании «САГА», успешно прошел испытания Банка России и получил сертификат, пишет «Интерфакс».

В 2022 году банкомат внесли в реестр отечественного оборудования Минпромторга.

Сейчас производитель успешно провел тестирования, получил сертификат Центробанка и может предлагать свою продукцию всем финансово-кредитным организациям.

Гендиректор АО «САГА Технологии» Андрей Жолобов заявил, что компания уже ведет переговоры о поставках аппарата в отделения федеральных и коммерческих банков.

Центробанк подтвердил, что отечественный банкомат отвечает всем требованиям гарантированного приема, выдачи, валидации и сортировки наличных.

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