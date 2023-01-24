Отечественный банкомат получил сертификат Центробанка

Банкомат, который разработали в московской компании «САГА», успешно прошел испытания Банка России и получил сертификат, пишет «Интерфакс».
В 2022 году банкомат внесли в реестр отечественного оборудования Минпромторга.
Сейчас производитель успешно провел тестирования, получил сертификат Центробанка и может предлагать свою продукцию всем финансово-кредитным организациям.
Гендиректор АО «САГА Технологии» Андрей Жолобов заявил, что компания уже ведет переговоры о поставках аппарата в отделения федеральных и коммерческих банков.
Центробанк подтвердил, что отечественный банкомат отвечает всем требованиям гарантированного приема, выдачи, валидации и сортировки наличных.