В налоговом мониторинге будут участвовать 445 компаний

В 2023 году налоговый мониторинг будет проводиться в отношении 445 компаний из 18 различных отраслей экономики, сообщается на сайте ФНС.

В 2023 году к проекту налогового мониторинга уже присоединились 109 компаний, это на 32% больше, чем в прошлом году.

С 2015 года налоговый мониторинг стал новой формой контроля деятельности компании. За это время ФНС составила 189 мотивированных мнений на сумму 282,7 млрд рублей.

Компании принимали позицию налоговой и учитывали ее в текущей деятельности. В итоге не было ни одного случая выездной налоговой проверки участников мониторинга.

В рамках налогового мониторинга компании предоставляют ФНС доступ к своим учетным системам и получают разъяснения инспекции по налоговым вопросам.

В 2024 году на налоговый мониторинг собираются перейти 95 компаний.