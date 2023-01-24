Налоговые проверки

В налоговом мониторинге будут участвовать 445 компаний

Организации дадут доступ ФНС к своим системам учета, получат разъяснения от инспекторов и смогут избежать выездной налоговой проверки.

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В 2023 году налоговый мониторинг будет проводиться в отношении 445 компаний из 18 различных отраслей экономики, сообщается на сайте ФНС.

В 2023 году к проекту налогового мониторинга уже присоединились 109 компаний, это на 32% больше, чем в прошлом году.

С 2015 года налоговый мониторинг стал новой формой контроля деятельности компании. За это время ФНС составила 189 мотивированных мнений на сумму 282,7 млрд рублей.

Компании принимали позицию налоговой и учитывали ее в текущей деятельности. В итоге не было ни одного случая выездной налоговой проверки участников мониторинга.

В рамках налогового мониторинга компании предоставляют ФНС доступ к своим учетным системам и получают разъяснения инспекции по налоговым вопросам.

В 2024 году на налоговый мониторинг собираются перейти 95 компаний.

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