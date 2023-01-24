🏗️ Станьте бухгалтером строительной компании: открыли курс повышения квалификации

Записывайтесь на курс повышения квалификации: 120 ак часов, удостоверение в ФИС ФРДО.
Программа курса:
- Участники инвестиционно-строительной деятельности.
- Учет у подрядчика.
- Расходы на страхование строительных рисков и гарантийных обязательств. Взносы в СРО.
- Учет капитальных вложений.
- Учет в долевом строительстве.
Посмотрите бесплатно урок «Учетная политика по капвложениям».
Преподаватели курса – признанные мастера учета.
Вы получите обратную связь с преподавателями, сможете задавать свои вопросы и получить точный и полный ответ.
После обучения приобретете узкую специализацию, которая пользуется спросом даже в кризис. Подробнее.