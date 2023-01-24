Учет в строительстве

🏗️ Станьте бухгалтером строительной компании: открыли курс повышения квалификации

Учет в строительстве своеобразен и требует от специалиста отраслевых знаний. Наш курс поможет разобраться в фундаментальных вопросах бухгалтерского и налогового учета отрасли.

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Записывайтесь на курс повышения квалификации: 120 ак часов, удостоверение в ФИС ФРДО.

Программа курса:

  • Участники инвестиционно-строительной деятельности.
  • Учет у подрядчика.
  • Расходы на страхование строительных рисков и гарантийных обязательств. Взносы в СРО.
  • Учет капитальных вложений.
  • Учет в долевом строительстве.

Посмотрите бесплатно урок «Учетная политика по капвложениям».

Преподаватели курса – признанные мастера учета.

Вы получите обратную связь с преподавателями, сможете задавать свои вопросы и получить точный и полный ответ.

После обучения приобретете узкую специализацию, которая пользуется спросом даже в кризис. Подробнее.

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