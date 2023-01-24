Стандартный вычет

По доходам от продажи авто дадут стандартный вычет, но только за один месяц

Стандартный налоговый вычет на детей можно получить не только через работодателя, который платит зарплату, но и заявить его самостоятельно в декларации 3-НДФЛ.

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УФНС по г. Москве в письме от 10.01.2023 г. № 20-21/000842@ рассмотрело ситуацию, когда человек в январе продает авто, которым он владел менее 3 лет. Владелец авто не работает по трудовому договору, зарплату и стандартный вычет не получает.

Уменьшить базу по НДФЛ можно на имущественный вычет – 250 тыс. рублей или фактические расходы на покупку автомобиля.

Кроме того, в декларации можно заявить и стандартный налоговый вычет. Но за сколько месяцев?

Налоговики ответили, что по разовым выплатам по договорам ГПХ стандартный вычет дают за один месяц – тот, в котором была выплата.

Стандартный вычет составляет:

  • 1 400 рублей – на первого ребенка;
  • 1 400 рублей – на второго ребенка;
  • 3 000 рублей – на третьего и каждого последующего ребенка;
  • 12 000 рублей – на ребенка-инвалида.

 

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