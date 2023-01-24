По доходам от продажи авто дадут стандартный вычет, но только за один месяц

УФНС по г. Москве в письме от 10.01.2023 г. № 20-21/000842@ рассмотрело ситуацию, когда человек в январе продает авто, которым он владел менее 3 лет. Владелец авто не работает по трудовому договору, зарплату и стандартный вычет не получает.

Уменьшить базу по НДФЛ можно на имущественный вычет – 250 тыс. рублей или фактические расходы на покупку автомобиля.

Кроме того, в декларации можно заявить и стандартный налоговый вычет. Но за сколько месяцев?

Налоговики ответили, что по разовым выплатам по договорам ГПХ стандартный вычет дают за один месяц – тот, в котором была выплата.

Стандартный вычет составляет: