Банки

Поставщик терминалов для приема карт Ingenico собирается уйти из страны

Банки продолжат работать с терминалами до первой поломки. В качестве альтернативы рассматривается замена Ingenico на устройства американской фирмы Verifone или оплата по QR-коду без терминала.

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В марте 2023 года из РФ может уйти поставщик POS-терминалов Ingenico, которыми пользуются крупнейшие банки, пишет «РБК».

Компания официально не объявляла о своем уходе, переговоры с банками ведутся неофициально.

На сайте Ingenico России нет в списке стран, где работает компания. Контракты с сотрудниками в стране действуют до 15 февраля 2023 года.

В конце третьего квартала 2022 года терминалов Ingenico насчитывалось около 4 млн. Они занимают основную долю в сети POS-терминалов Сбербанка, ВТБ и Промсвязьбанка.

Сейчас на рынке почти 50% терминалов Ingenico. Компания самостоятельно обслуживала продукты, оказывала техподдержку и ремонт. В случае ее ухода, POS-терминалы будут работать до первой поломки.

Тогда банкам придется постепенно заменять Ingenico, например на Verifone. Это американская компания, которая пока не объявляла о прекращение работы в РФ, но риски ее ухода также существуют.

Альтернативой POS-терминалам может стать оплата с помощью Системы быстрых платежей через QR-код без терминала для приема карт.

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