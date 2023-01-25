Маркировка товаров

Производители этанола и лекарств с ним будут дополнительно маркировать первичную упаковку

Это необходимо, чтобы сократить нелегальный сбыт спирта. Также ограничат круг тех, кто может покупать этанол. У компании или ИП должна быть фармацевтическая или медицинская лицензия.

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Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации подготовила законопроект об ужесточении оборота этанола (этилового спирта) и лекарственных препаратов с ним, пишет «РБК».

Производители лекарств с применением этанола будут обязаны наносить средства идентификации на первичную упаковку независимо от наличия вторичной (потребительской) упаковки.

Сейчас производители маркируют только вторичную упаковку.

Согласно Росалкогольрегулированию, в 2022 году произвели 7 млн декалитров этанола, что превышает потребности фармацевтической промышленности (4 млн декалитров).

Из этого делается вывод о нелегальном сбыте спирта. За 2022 год размер недополученных акцизов превысит 17 млрд рублей.

По новому законопроекту этанол разрешат продавать только ИП и юрлицам с медицинской или фармацевтической лицензией, официально зарегистрированным медицинским организациям и аккредитованным испытательным лабораториям.

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