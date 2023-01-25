Производители этанола и лекарств с ним будут дополнительно маркировать первичную упаковку

Группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации подготовила законопроект об ужесточении оборота этанола (этилового спирта) и лекарственных препаратов с ним, пишет «РБК».
Производители лекарств с применением этанола будут обязаны наносить средства идентификации на первичную упаковку независимо от наличия вторичной (потребительской) упаковки.
Сейчас производители маркируют только вторичную упаковку.
Согласно Росалкогольрегулированию, в 2022 году произвели 7 млн декалитров этанола, что превышает потребности фармацевтической промышленности (4 млн декалитров).
Из этого делается вывод о нелегальном сбыте спирта. За 2022 год размер недополученных акцизов превысит 17 млрд рублей.
По новому законопроекту этанол разрешат продавать только ИП и юрлицам с медицинской или фармацевтической лицензией, официально зарегистрированным медицинским организациям и аккредитованным испытательным лабораториям.