💡 Рассказываем, как узнать состояние расчетов с бюджетом

Смотрите курс повышения квалификации «Все про ЕНП и ЕНС в 1С + образцы заполнения уведомления и платежки».

Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@. Этим же приказом утвержден формат представления заявления в электронном виде.

Кстати, если вы ведете учет в 1С, то указанная форма заявления доступна в рабочем месте 1С-Отчетность в разделе Уведомления. По команде Создать в открывшейся форме выберете Заявление о выдаче справки о состоянии расчетов по налогам и сборам из папки Налоговый контроль.

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как перейти на уплату ЕНП в 1С;

как сделать сверку с ФНС;

как сформировать уведомление об уплате ЕНП в 1С;

как заполнять платежные поручения в 2023 году;

как в программе 1С перенести задолженность по налогам и взносам на ЕНС и оплатить ЕНП.

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