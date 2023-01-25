💡 Рассказываем, как узнать состояние расчетов с бюджетом

Чтобы узнать состояние расчетов с бюджетом, можно направить в ИФНС заявление. С 1 января 2023 заявление следует подавать по новой форме.

Версия для печати

Смотрите курс повышения квалификации «Все про ЕНП и ЕНС в 1С + образцы заполнения уведомления и платежки».

Форма заявления утверждена приказом ФНС России от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@. Этим же приказом утвержден формат представления заявления в электронном виде.

Кстати, если вы ведете учет в 1С, то указанная форма заявления доступна в рабочем месте 1С-Отчетность в разделе Уведомления. По команде Создать в открывшейся форме выберете Заявление о выдаче справки о состоянии расчетов по налогам и сборам из папки Налоговый контроль.

Мы подготовили онлайн-курс, чтобы быстро разобраться с изменениями в программе 1С: Бухгалтерия 8.3 из-за ЕНП и ЕНС. Наш курс расскажет, как теперь работать в программе 1С, смотрите его, чтобы узнать:

  • как перейти на уплату ЕНП в 1С;
  • как сделать сверку с ФНС;
  • как сформировать уведомление об уплате ЕНП в 1С;
  • как заполнять платежные поручения в 2023 году;
  • как в программе 1С перенести задолженность по налогам и взносам на ЕНС и оплатить ЕНП.

Сертифицированный преподаватель ЦСО по курсу 1С Бухгалтерия 8.3 Адиль Кудьяров наглядно продемонстрирует, где в программе отыскать нужные функции и ускорить процессы.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоговая отчетность

Обзор новых форм отчетности в 2023 году

С 1 января 2023 года заработал единый Социальный Фонд после объединения ПФР и ФСС. А также введен ЕНП – единый налоговый платеж. В связи с этим обновили ряд отчетных форм. Расскажем о новых формах отчетности в 2023 году.

Обзор новых форм отчетности в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Рассчитываем аванс по зарплате с 2023 года в программе «1С:ЗУП»

С 2023 года при выплате зарплаты за первую половину месяца необходимо исчислить и удержать НДФЛ. В связи с этим в программах «1С» произошли изменения. В этой статье мы расскажем о том, на что обратить внимание в «Зарплате и управлении персоналом 8» при расчете и выплате аванса.

Рассчитываем аванс по зарплате с 2023 года в программе «1С:ЗУП»

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес предупредят о проверке. Уведомление придет от МСП.РФ и на Госуслуги

Уведомления о проверках будут приходить онлайн через цифровую платформу МСП.РФ и отобразятся в личном кабинете на Госуслугах. От проведения профилактических визитов можно отказаться.

6-НДФЛ

🚨 НДФЛ с аванса за декабрь входит в 6-НДФЛ как за 2022 год, так и за 1 квартал 2023 года: новые разъяснения ФНС

Если аванс за декабрь выплачен в декабре, а вторая часть зарплаты – в январе, то НДФЛ с аванса исчислен в январе при выплате зарплаты. Его надо уплатить до 30.01.2023. Но он войдет в 6-НДФЛ и справки за 2022 год.

Читать еще