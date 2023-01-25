Личные финансы

Средний чек на поездку в каршеринге вырос на 28%

Операторы каршеринга повысили стоимость аренды из-за высоких цен на запчасти и новые автомобили. Но пользователей меньше не стало.

Версия для печати

По итогам 2022 года средний чек на поездку в каршеринге вырос на 28% год к году, до 331 рублей, а в целом онлайн-оборот сегмента увеличился на 7%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса CloudPayments.

Аналитики объясняют увеличение стоимости аренды автомобилей расходами на обслуживание автопарка.

За 2022 года запчасти подорожали на 30%. Операторы каршеринга стали больше тратить на покупку легковых автомобилей иностранных марок. В 2022 году авто стали дороже почти на 40%.

Из-за проблем с европейскими поставками рынок каршеринга основной упор делает на китайский авторынок. За 2022 год в «Ситидрайве» автопарк увеличился более чем на 30% за счет Geely, Haval, Chery и JAC.

При этом каршеринг не теряет своих клиентов. В «Делимобиле» число зарегистрированных пользователей увеличилось на 19% год к году.

Компания BelkaCar сообщила, что спрос на аренду вырос до 30% по сравнению с 2021 годом.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Налоговая отчетность

Обзор новых форм отчетности в 2023 году

С 1 января 2023 года заработал единый Социальный Фонд после объединения ПФР и ФСС. А также введен ЕНП – единый налоговый платеж. В связи с этим обновили ряд отчетных форм. Расскажем о новых формах отчетности в 2023 году.

Обзор новых форм отчетности в 2023 году

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Рассчитываем аванс по зарплате с 2023 года в программе «1С:ЗУП»

С 2023 года при выплате зарплаты за первую половину месяца необходимо исчислить и удержать НДФЛ. В связи с этим в программах «1С» произошли изменения. В этой статье мы расскажем о том, на что обратить внимание в «Зарплате и управлении персоналом 8» при расчете и выплате аванса.

Рассчитываем аванс по зарплате с 2023 года в программе «1С:ЗУП»

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Малый и средний бизнес

Малый и средний бизнес предупредят о проверке. Уведомление придет от МСП.РФ и на Госуслуги

Уведомления о проверках будут приходить онлайн через цифровую платформу МСП.РФ и отобразятся в личном кабинете на Госуслугах. От проведения профилактических визитов можно отказаться.

6-НДФЛ

🚨 НДФЛ с аванса за декабрь входит в 6-НДФЛ как за 2022 год, так и за 1 квартал 2023 года: новые разъяснения ФНС

Если аванс за декабрь выплачен в декабре, а вторая часть зарплаты – в январе, то НДФЛ с аванса исчислен в январе при выплате зарплаты. Его надо уплатить до 30.01.2023. Но он войдет в 6-НДФЛ и справки за 2022 год.

Читать еще