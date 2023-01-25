По итогам 2022 года средний чек на поездку в каршеринге вырос на 28% год к году, до 331 рублей, а в целом онлайн-оборот сегмента увеличился на 7%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса CloudPayments.

Аналитики объясняют увеличение стоимости аренды автомобилей расходами на обслуживание автопарка.

За 2022 года запчасти подорожали на 30%. Операторы каршеринга стали больше тратить на покупку легковых автомобилей иностранных марок. В 2022 году авто стали дороже почти на 40%.

Из-за проблем с европейскими поставками рынок каршеринга основной упор делает на китайский авторынок. За 2022 год в «Ситидрайве» автопарк увеличился более чем на 30% за счет Geely, Haval, Chery и JAC.

При этом каршеринг не теряет своих клиентов. В «Делимобиле» число зарегистрированных пользователей увеличилось на 19% год к году.

Компания BelkaCar сообщила, что спрос на аренду вырос до 30% по сравнению с 2021 годом.