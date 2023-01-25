Проблем с кассовой техникой не будет. ККТ достаточно на складах и в планах

После сообщения о возможном уходе с российского рынка поставщика платежных терминалов Ingenico, чиновники решили успокоить бизнес- сообщество: полно отечественных поставщиков.

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Минпромторг пояснил, что на российском рынке представлен ряд крупных поставщиков контрольно-кассовой техники, в том числе терминалов для безналичной оплаты. Среди них:

  • ООО «ИНПАС КОМПАНИ»;
  • ООО «АТОЛ»;
  • АО «ШТРИХ-М».

У предприятий достаточный запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчетов картой. 

Кроме этого, АО СКБ ВТ «ИСКРА» из Санкт-Петербурга производит терминал «МК-105», находящийся в реестре отечественной радиоэлектронной продукции. Это мобильное устройство проводит наличные расчеты и расчеты через банковские и смарт-карты.

Помимо этого, Минпромторг совместно с Банком России и другими банковскими организациями решают вопросы суверенитета финансового рынка.

Компании ООО «Инженерный стапель», ООО «Атол» и АО «Штрих-М», в том числе совместно с ГК «Терминальные Технологии», ведут собственные разработки и углубляют локализацию аппаратуры для безналичной оплаты на территории России.

Напомним, что в марте 2023 года из РФ собирается уйти поставщик POS-терминалов Ingenico, которыми пользуются крупнейшие банки.

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