Проблем с кассовой техникой не будет. ККТ достаточно на складах и в планах

Минпромторг пояснил, что на российском рынке представлен ряд крупных поставщиков контрольно-кассовой техники, в том числе терминалов для безналичной оплаты. Среди них:

ООО «ИНПАС КОМПАНИ»;

ООО «АТОЛ»;

АО «ШТРИХ-М».

У предприятий достаточный запас техники, чтобы обеспечить рынок оборудованием для расчетов картой.

Кроме этого, АО СКБ ВТ «ИСКРА» из Санкт-Петербурга производит терминал «МК-105», находящийся в реестре отечественной радиоэлектронной продукции. Это мобильное устройство проводит наличные расчеты и расчеты через банковские и смарт-карты.

Помимо этого, Минпромторг совместно с Банком России и другими банковскими организациями решают вопросы суверенитета финансового рынка.

Компании ООО «Инженерный стапель», ООО «Атол» и АО «Штрих-М», в том числе совместно с ГК «Терминальные Технологии», ведут собственные разработки и углубляют локализацию аппаратуры для безналичной оплаты на территории России.

Напомним, что в марте 2023 года из РФ собирается уйти поставщик POS-терминалов Ingenico, которыми пользуются крупнейшие банки.