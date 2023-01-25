Налоговые доначисления бизнесу выросли более чем в 2 раза

В первые три квартала 2022 года бизнесу дополнительно начислили 597,8 млрд рублей налоговых платежей и штрафов, сообщается на сайте FinExpertiza.

За аналогичный период 2021 года доначислений было в 2,2 раза меньше.

Налоговая доначислила 190 млрд рублей в первом квартале 2022 года, 198,9 млрд рублей – во втором и 208,8 млрд рублей – в третьем.

На 94,5 млрд рублей увеличились доначисления в Москве, на 37,4 млрд рублей – в Московской области, на 22,1 млрд рублей – в Санкт-Петербурге.

За это время на 42% выросло число выездных налоговых проверок. В 2021 году их было 69, а в 2022 году стало 98.

Средняя сумма доначислений за одну проверку составляет 601,7 млн рублей, а в 2021 году налоговая добавляла 564,9 млн рублей.

Больше всех обязывают доплатить добывающие и металлургические предприятия, а также производителей химической продукции (19,7 млрд рублей).

Особое внимание налоговая уделяет транснациональным компаниям, им доначислили 16,2 млрд рублей.

Торговые предприятия, производители продуктов питания и фермеры доплачивают налогов на 9,2 млрд рублей. Нефтегазовому сектору дополнительно начислили 8 млрд рублей, а энергетическим компания, транспортным организациям и представителям сферы ЖКХ – 7,7 млрд рублей.