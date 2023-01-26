Кадровый учет

Если компания не перешла на кадровый ЭДО, расчетные листки должны быть бумажными

Электронные расчетные листки допустимы только к том случае, если компания внедрила у себя электронный кадровый документооборот. Если на КЭДО не переходили, то расчетки надо распечатывать и раздавать сотрудникам.

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Разъяснение дает Минтруд в письме от 20.01.2023 № 14-6/ООГ-296.

По ст. 136 ТК РФ работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника о составных частях зарплаты.

Форму расчетки утверждает работодатель.

Условие о расчетном листке не может быть ухудшено ни по соглашению сторон, ни на основании коллективного договора.

Выдача расчеток в электронном виде не соответствует требованиям трудового законодательства.

Исключение – случаи, когда в организации ведется кадровый электронный документооборот

НДС

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