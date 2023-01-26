Если компания не перешла на кадровый ЭДО, расчетные листки должны быть бумажными

Разъяснение дает Минтруд в письме от 20.01.2023 № 14-6/ООГ-296.
По ст. 136 ТК РФ работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника о составных частях зарплаты.
Форму расчетки утверждает работодатель.
Условие о расчетном листке не может быть ухудшено ни по соглашению сторон, ни на основании коллективного договора.
Выдача расчеток в электронном виде не соответствует требованиям трудового законодательства.
Исключение – случаи, когда в организации ведется кадровый электронный документооборот