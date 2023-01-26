Плановых проверок Роструда в 2023 году будет минимум

Число плановых проверок Роструда в этом году сократится более чем в шесть раз по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На этот год запланировано около 980 проверок, что более чем в шесть раз меньше, чем два года назад. В 2021 году инспекции труда провели порядка 6,5 тыс. плановых контрольно-надзорных мероприятий, в 2022-м – около 1,2 тыс.

Как пояснили в Роструде, акцент сделают на профилактических мероприятиях.

Основная задача профилактического визита – консультация, чтобы помочь не допустить нарушения трудового законодательства. При этом работодатель может сам инициировать профвизит, если у него возникли вопросы. Для этого обратитесь в инспекцию труда в своем регионе

По данным Роструда, за прошлый год инспекторы провели около 120 тыс. профвизитов, в том числе и по инициативе самих работодателей.