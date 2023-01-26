Рассказываем, как настроить 1С из-за ЕНП

В программе 1С: Бухгалтерия 8.3 уже есть специальный механизм для таких настроек. Как быстро и правильно подготовить 1С к работе с ЕНП и ЕНС и не допустить ошибок, мы разобрали, смотрите и внедряйте.
Смотреть курс все про ЕНП и ЕНС в 1С + образцы уведомления и платежки
Курс поможет:
- перейти на уплату ЕНП в 1С;
- сделать сверку с ФНС;
- сформировать уведомление об уплате ЕНП в 1С;
- заполнять платежные поручения в 2023 году;
- в программе 1С перенести задолженность по налогам и взносам на ЕНС и оплатить ЕНП.