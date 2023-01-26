ЕНП (единый налоговый платеж)

🔃 Уплаченные в 2022 году авансы по УСН налоговики начислили в 2023 году. Но можно это исправить

Если вы в течение 2022 года платили авансы по налогу на УСН, то в прошлом году они числились в переплате. А в этом году переплата ушла, потому что прошло начисление.

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ФНС разъяснила, как исправить сумму таких начислений, если это необходимо.

Для этого нужно подать уведомление, в котором указать КБК, ОКТМО, отчетный период, КПП.

В поле «Код отчетный (налоговый) период» / «Номер месяца (квартала)» указывается код 34/03, в поле «Отчетный год» – 2022.

Вот так прошло начисление уплаченных авансов:

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Например, вы уплатили 7 000 рублей, но по вашим расчетам налог за 2022 году будет только 6 000 рублей.

Сдача декларации – еще не скоро, а лишняя тысяча вам пригодится, например, для зачета ее в счет фиксированных взносов за 2023 год в 1 квартале 2023 года.

В этом случае надо подать уведомление, которое откорректирует начисленные налоговиками суммы.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
ЕНП (единый налоговый платеж)
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ЕНП (единый налоговый платеж)

🔃 Уплаченные в 2022 году авансы по УСН налоговики начислили в 2023 году. Но можно это исправить

Если вы в течение 2022 года платили авансы по налогу на УСН, то в прошлом году они числились в переплате. А в этом году переплата ушла, потому что прошло начисление.

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