Модульбанк оказался в числе лучших интернет-банков для бизнеса. Согласны с такой оценкой?

Рейтинг по итогам 2022 года составило агентство Markswebb, и в нем есть довольно интересные позиции.

Например, в числе лучших интернет-банков для бизнеса попал Модульбанк: его довольно активно обсуждают наши читатели.

Больше скажем, Модульбанк есть в «Рейтинге компаний» «Клерка», и там ему ставят довольно высокие оценки. Называют клиентоориентированным и пишут так:

«Наша компания работает с Модульбанком с 2016 года. Вот нареканий нет никаких. Интернет-банк работает отлично, платежи всегда уходят быстро. Поддержка как и во многих банках долгая, но стараются отвечать по делу и достаточно быстро. На данный момент минусов в работе не нашли».

Расскажите, как вам банк, если вы тоже его клиенты. Правда ли картинка такая идеальная?