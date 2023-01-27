НДФЛ

Для НДФЛ с продажи квартиры в новых регионах учитывают срок владения

При продаже жилья не придется платить НДФЛ, если срок владения – больше минимального (3 года или 5 лет). Это правило работает и для ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Версия для печати

В письме от 30.12.2022 № БС-4-11/1791 ФНС разъясняет, что срок владения отсчитывается от даты регистрации собственности на квартиру.

Жителям новых регионов не надо как-то подтверждать свое право собственности или перерегистрировать его.

Учитываются документы, выданные властями ЛНР, ДНР, Украины.

Скидка 40% на Клерк.Премиум только на этой неделе!

Это первый раз, когда «Клерк» раздает сервис почти в два раза дешевле! Что вы получите в крутой бухгалтерской подписке:

• качественное обучение: +450 вебинаров, ежедневные мини-курсы, 50+ онлайн-курсов;
• полную информационную поддержку: безлимитные консультации с экспертами по любым рабочим вопросам;
• эксклюзивные статьи от главреда «Клерка» по вашему запросу.;
• более 400 чек-листов, инструкций, шаблонов для работы;

Забирайте Клерк.Премиум. пока дешево — всего 10 800₽. Больше такой цены не будет. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
НДФЛ
Версия для печати
Отчетность в ЦЗН

Какие отчеты сдаем в службу занятости в 2023 году

С 2023 года в службу занятости нужно сдавать на три отчета больше. К утвержденным ранее формам добавили отчеты о введении режима простоя, об организации дистанционной работы и об отпусках без сохранения зарплаты.

Какие отчеты сдаем в службу занятости в 2023 году

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Фиксированные взносы ИП

❕ ИП-военных пенсионеров освободят от фиксированных взносов

ИП, арбитражные управляющие, нотариусы, которые получают военные пенсии, не будут платить фиксированные взносы. Но они смогут платить добровольные взносы в СФР и таким образом, копить себе баллы на вторую пенсию.

Общество

Какие события произошли 25 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Французская Legrand объявила о планах уйти из РФ, предложен новый тип космического двигателя Холла, Акунин написал новый роман про Фандорина, Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины

Какие события произошли 25 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Ипотека

Банк ДОМ.РФ будет еще быстрее оформлять ипотеку

Личный кабинет заемщика по ипотеке интегрировали с сервисом «Цифровой профиль гражданина». Поэтому теперь клиенты смогут получить решение банка быстро и с минимальным объемом предоставляемой информации и документов.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Банкротство

Как избежать рисков на фоне роста применения субсидиарной ответственности

Так или иначе бизнес сталкивается с проблемами связанными с субсидиарной ответственностью. Очень актуальна в настоящее время для многих бизнесменов, как кредиторов, так должников или которые не по своей воле могут стать должниками.

Больничные

Новые регионы подключают к системе соцстрахования. Это гарантирует их жителям оплату больничных

Чиновники установят правила назначения по отечественным нормам пособий по беременности и родам, а также по уходом за ребенком до полутора лет, которые раньше не предусматривались в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Ведение бизнеса

Как увеличить продажи: приемы для онлайн- и офлайн-торговли

Увеличение продаж – главная цель любого бизнеса в сфере торговли. Приемы, методы и способы, позволяющие увеличить продажи, будут различаться для онлайн- и офлайн-торговли. Предлагаем обзор универсальных и уникальных инструментов, которые должен знать и применять каждый продавец.

Как увеличить продажи: приемы для онлайн- и офлайн-торговли
Читать еще