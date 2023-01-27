За капитальными вложениями будут следить через обновленную информационную систему

К 2024 году ФНС собирается расширить функционал госинформсистемы «Капиталовложения» с инструментами для заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Об этом пишет «Коммерсант».

Государственную информационную систему (ГИС) «Капиталовложения» запустили в июне 2022 года. Тогда государство и инвесторы начали в электронном виде заключать соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

В конце 2022 года удалось заключить шесть СЗПК, а размер привлеченных средств составил 408 млрд рублей.

За 2023 год ФНС собирается включить в систему мониторинг исполнения условий соглашений и реализации инвестпроектов. В системе сформируется реестр всех соглашений с данными о связанных договорах.

Государство узнает, какие льготы получают инвесторы и сколько средств они на самом деле потратили на проекты.

ГИС «Капиталовложения» превратится из технической платформы в систему контроля.

В систему будут интегрированы сведения из ФНС, ФТС, Минстроя, Росстата, других ведомств и электронных ресурсов, например, из Госуслуг или «Электронного бюджета».

В планах ФНС к 2025 году полностью наладить работу системы, чтобы она стала единой платформой для привлечения частных инвестиций.