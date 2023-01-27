Штрафы ГИБДД

Автовладельцев будут штрафовать на основании фотографий в «Народном инспекторе»

Пользователи смогут фиксировать нарушения парковки и опасное вождение на телефон, отправлять кадры в приложение «Народный инспектор», а водителям пришлют штрафы. Чтобы идея работала, нужны изменения в КоАП.

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Федеральное приложение для фиксации нарушений водителями с помощью телефона «Народный инспектор» будет готово в 2024 году, разработчик уже определен. Об этом пишут «Autonews».

Тендер на доработку существующего приложения «Помощник Москвы» выиграла группа компаний «Программный продукт», сумма контракта – 134,5 млн рублей. Программа должна быть готова за 415 календарных дней.

С помощью приложения «Народный инспектор» пользователи смогут фотографировать нарушения ПДД, а водители будут получать штрафы.

Пока такая возможность будет в Москве и еще нескольких регионах, затем сервис станет общероссийским.

Штрафовать будут за неправильную парковку, за остановку автомобиля в неположенных местах и даже за «опасное вождение». Например, когда водители не включают поворотники при маневрах, едут задним ходом там, где это запрещено или же пересекают сплошную.

Пользователи, которые выявили нарушения, получат баллы. Ими можно оплачивать проезд в общественном транспорте, парковку или использовать иначе.

Чтобы сервис работал, нужно внести изменения в КоАП, то есть признать телефон инструментом фиксации.

В 2019 году Верховный суд запретил приложение «Помощник Москвы» и заявил, что камера мобильного телефона не считается автоматическим средством фиксации.

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