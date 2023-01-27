Налоги и взносы иностранцев

Москва получила рекордные 32 миллиарда рублей налогов от иностранцев

Мигранты работают в сфере строительства, торговли, ЖКХ и транспорта, а также занимаются доставкой товаров.

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В 2022 году иностранцы с трудовыми патентами перечислили в бюджет Москвы почти 32 млрд рублей НДФЛ, сообщается на сайте мэра Москвы.

За восемь лет работы мигрантов по трудовым патентам эта сумма стала рекордной. Отчисления выросли на 45% по сравнению с 2021 годом.

Трудовые мигранты занимаются строительством, торговлей, доставкой, работают в сфере ЖКХ и транспорта.

Трудовой патент для работы в Москве и Московской области можно получить только в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ).

С 2015 года патент получили 3,8 млн человек. За 2022 год ММЦ посетили около 1,2 млн иностранцев.

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