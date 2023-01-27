Москва получила рекордные 32 миллиарда рублей налогов от иностранцев

В 2022 году иностранцы с трудовыми патентами перечислили в бюджет Москвы почти 32 млрд рублей НДФЛ, сообщается на сайте мэра Москвы.

За восемь лет работы мигрантов по трудовым патентам эта сумма стала рекордной. Отчисления выросли на 45% по сравнению с 2021 годом.

Трудовые мигранты занимаются строительством, торговлей, доставкой, работают в сфере ЖКХ и транспорта.

Трудовой патент для работы в Москве и Московской области можно получить только в Многофункциональном миграционном центре (ММЦ).

С 2015 года патент получили 3,8 млн человек. За 2022 год ММЦ посетили около 1,2 млн иностранцев.