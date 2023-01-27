Заемщики стали в два раза чаще гасить кредиты досрочно

Заемщики стали в два раза чаще закрывать потребкредиты раньше срока, пишут «Известия» со ссылкой на исследование БКИ «Скоринг Бюро».

В 2022 году средний уровень досрочного погашения потребительских кредитов вырос до 18%, в 2020-2021 он составлял 9-9,5%.

В первые месяцы 2022 года по всем видам банковских займов досрочное погашение увеличилось до 8%, а в отдельные периоды – до 12,2%.

Ипотечные кредиты стали досрочно закрывать в четыре раза чаще, в отельные месяцы 2022 год этот показатель достигал 1,7%.

В БКИ «Скоринг Бюро» считают, что такая статистика связана с желанием заемщиков быстрее избавиться от обязательств в условиях экономической нестабильности.

Среди клиентов Новикомбанка на 1,5% увеличилось число досрочных погашений займов.

При этом ВТБ сообщает, что в 2022 году досрочных погашений больше не стало. В «Сбере» заявили, что многие клиенты решили не закрывать кредиты раньше срока, чтобы сохранить свободные деньги.