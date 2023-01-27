Путин подписал закон об акцизах на табачные изделия

Президент Владимир Путин подписал закон, по которому с 1 марта 2023 года вырастут ставки акцизов на сигареты и папиросы на 2%, на жидкости для вейпов и нагреваемый табак – на 11%.

Пока что акциз на сигареты и папиросы составляет не менее 3 467 рублей за 1 тыс. штук. С 1 марта 2023 года сбор будет не менее 3 536 рублей.

С одной пачки сигарет придется заплатить около 71 рубля.

Отменили акциз на электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака.

Однако на жидкость для вейпов ставка увеличилась, в 2023 году за 1 мл надо заплатить до 20 рублей. Акциз за 1 кг табака для систем нагревания будет 8 669 рублей.

Закон вступает в силу через месяц после его официального опубликования, но не раньше первого числа очередного налогового периода по акцизам.