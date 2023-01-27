Все изменения-2023 у вас под рукой

Из НК исключили специальную дату получения дохода для зарплаты и трудовых премий – последний день месяца.

Дата получения дохода в виде зарплаты – день, когда компания выдала деньги работникам.

Удерживать НДФЛ потребуется с каждой части зарплаты, в том числе с аванса, который выплачивали до окончания месяца.

Не позднее 28 января нужно заплатить НДФЛ за период с 1 – 22 января.

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