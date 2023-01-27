Повышение квалификации для бухгалтеров

Все изменения-2023 у вас под рукой

В январе при уплате налогов и взносов возникла путаница с КБК. Но ЕНП - не единственная сложность нового года. Поправок множество. Среди них по НДФЛ.

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Из НК исключили специальную дату получения дохода для зарплаты и трудовых премий – последний день месяца.

Дата получения дохода в виде зарплаты – день, когда компания выдала деньги работникам.

Удерживать НДФЛ потребуется с каждой части зарплаты, в том числе с аванса, который выплачивали до окончания месяца.

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Не позднее 28 января нужно заплатить НДФЛ за период с 1 – 22 января.

Если у вас есть вопросы по НДФЛ или другим налогам, задавайте их преподавателям. Наш курс предусматривает обратную связь, и все, что будет не понятно, сможете уточнить напрямую.

В программе курса: ЕНП, взносы в Соцфонд, отчетность, налоговая оптимизация, кадровый учет, проверки

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Открыли новый бизнес? Какую отчетность и когда сдавать в 2023 году

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