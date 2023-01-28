СФР пояснил, когда родителям придет детская выплата за февраль

Все детские выплаты СФР приходят родителям на счет в банке в один день – каждого третьего числа нового месяца за предыдущий. Об этом фонд предупреждает на своем сайте.

С января 2023 года ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет передана из органов социальной защиты населения в СФР. Из-за этого за январь деньги родителям поступили в период 13-20 января.

Но теперь выплата на первого ребенка будет третьего числа каждого нового месяца – в единый день доставки всех детских пособий СФР.

Февральское пособие придет 3 марта.

Деньги будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за март.

Кому положены пособия СФР и как их получать в 2023 году >>>