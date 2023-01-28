Детские пособия

СФР пояснил, когда родителям придет детская выплата за февраль

Детские выплаты Социального фонда родители получают в единый день доставки пособий. Февральское пособие придет в начале марте.

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Все детские выплаты СФР приходят родителям на счет в банке в один день – каждого третьего числа нового месяца за предыдущий. Об этом фонд предупреждает на своем сайте

С января 2023 года ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет передана из органов социальной защиты населения в СФР. Из-за этого за январь деньги родителям поступили в период 13-20 января. 

Но теперь выплата на первого ребенка будет третьего числа каждого нового месяца – в единый день доставки всех детских пособий СФР.

Февральское пособие придет 3 марта. 

Деньги будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий, например, в марте за февраль или в апреле за март. 

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