Бухгалтеры жалуются, что уточненные уведомления по ЕНП задваивают налог

Начисления по первому уведомлению будут заменены на суммы из второго уведомления и т.д.

Некоторые бухгалтеры хотят подавать уведомления на НДФЛ после каждой выплаты. Это не запрещено. Но надо иметь в виду, что каждое последующее уведомление должно быть на общую сумму (с учетом предыдущих).

В итоге начисление пройдет по последнему уведомлению.

Однако на практике пока эта система работает плохо.

Наши подписчики в «Красном уголке бухгалтера» жалуются, что корректирующее уведомление не изменяет предыдущее, а суммируется с ним. В итоге начисления задваиваются.

Бухгалтеры звонят в налоговую инспекцию, но там все сваливают на некорректную работу программы.

Остается только ждать, когда все наладится.