Учет в строительстве

Утвердили форму и порядок заполнения журнала для учета работ по строительству и капремонту

Правила предусматривают, что вести журнал можно как в бумажном, так и в электронном виде. В действие приказ Минстроя вступает 1 сентября 2023 года.

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Минстрой утвердил форму и порядок ведения общего журнала, в котором учитываются выполняемые работы по строительству, реконструкции, капремонту объектов капитального строительства. Речь идет о приказе от 02.12.2022 № 1026/пр.

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