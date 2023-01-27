Утвердили форму и порядок заполнения журнала для учета работ по строительству и капремонту

Минстрой утвердил форму и порядок ведения общего журнала, в котором учитываются выполняемые работы по строительству, реконструкции, капремонту объектов капитального строительства. Речь идет о приказе от 02.12.2022 № 1026/пр.
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