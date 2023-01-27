Время рекордов. В правовой базе «Клерка» 40 тысяч документов

Каждый день мы пополняем нашу базу новыми документами, стараемся, чтобы бухгалтеру, директору, кадровику, предпринимателю легко было находить важную нормативку.
Посмотрите, какая красивая цифра:
Пишите в комментариях – каких документов, возможно, еще не хватает в базе, мы постараемся их добавить.
И вот самые популярные ссылки на кодексы:
- Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс (АПК РФ)
- Гражданский процессуальный кодекс (ГПК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс (УИК РФ)
- Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ)
- Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 8 марта 2015 г. N 21-ФЗ (с изменениями и дополнениями)