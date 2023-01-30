Льготные авиаперевозки на Дальний Восток сохранятся до 2025 года

Правительство продлило программу субсидирования дальневосточных авиаперевозок до 2025 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

В 2023 году на эту программу из федерального бюджета выделят не менее 5,9 млрд рублей.

В 2022 года льготные билеты приобрели 350 тыс. пассажиров. Стоимость перелета в одну сторону составляла от 1 тыс. до 10,7 тыс. рублей в зависимости от деталей маршрута.

Социально значимыми авиаперевозками занимается единая дальневосточная компания, которая создана в 2020 году на базе перевозчика «Аврора».