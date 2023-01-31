❓ Доход для 1-процентных взносов ИП в 2023 году надо считать по-старому

С 2023 года фиксированные взносы ИП не делятся на ОПС и ОМС.

Раньше размер взносов был прописан в пункте 1 статьи 430 НК РФ. Сейчас он прописан в пункте 1.2 статьи 430 НК РФ.

Кстати, не все налоговики разобрались в новых правилах, некоторые путаются и ссылаются на устаревшие нормы.

С 2023 года фиксированный взнос составляет 45 842 руб. + 1% с дохода свыше 300 тыс. руб., но не более 257 061 руб.

Итого максимальный взнос – 257 061 + 45 842 = 302 903 руб.

Какой доход учитывать для расчета 1%? Обратимся к нормам НК РФ.

Правила для расчета дохода на разных режимах налогообложения описаны в пункте 9 статьи 430 НК. Но там сказано, что они действуют для пункта 1 статьи 430 НК РФ. Но взносов за 2023 год в пункте 1 нет. Они теперь в пункте 1.2.

Минфин проанализировал эти нормы и в письме от 27.12.2022 № 03-15-05/128189 пришел к выводу, что правила подсчета дохода из п. 9 ст. 430 НК РФ можно применять и для взносов за 2023 года из п. 1.2 ст. 430 НК РФ.

Так что, правила учета доходов не изменились, хотя напрямую в НК и не сказано, что они годятся для взносов за 2023 год.