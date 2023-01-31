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Цены на ноутбуки упали на 30%

На рынке электроники образовался переизбыток предложений, наиболее заметно цены стали снижаться на игровые ноутбуки. Производители из КНР составляют конкуренцию известным брендам и заставляют продавцов снижать цены на гаджеты.

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С осени 2022 года ноутбуки стали дешевле на 15-30%, сообщают «Известия».

В начале 2023 года на рынке гаджетов образовался переизбыток ноутбуков. Дефицит устройств был преодолен с помощью параллельного импорта, запросы покупателей также удовлетворяли производители из КНР.

Сейчас предложение превысило спрос, а цены на многие модели начали заметно снижаться.

Например, с октября 2022 года игровые ноутбуки MSI PLUS подешевели почти на 24%, сейчас средняя цена на них меньше 104 тыс. рублей. Стоимость Huawei MateBook B3-520 упала на 30%, его можно купить почти за 60 тыс. рублей.

Кроме того, цены на ноутбуки известных брендов начинают падать из-за конкуренции: китайские производители активно занимают большую часть рынка.

Руководитель группы закупок компьютеров и ноутбуков «Ситилинка» Алексей Дашкевич сообщил, что на фоне низкий ожидается прирост продаж на 5-10%.

Компания «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что сейчас покупателям доступно около 700 наименований ноутбуков, – это на треть больше, чем в 2022 году.

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