Малый и средний бизнес

Госкомпании начнут «выращивать» поставщиков из малого и среднего бизнеса

Небольшие предприятия смогут сотрудничать с крупными компаниями, заключать офсетные договоры, получать финансовую и правовую помощь.

Версия для печати

ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД» и группа «Интер РАО» при участии Корпорации МСП запускают три новых программы для «выращивания» малых и средних предприятий. Об этом сообщается на сайте Корпорации МСП.

Программы помогут малым и средним предприятиям участвовать в закупках товаров, работ и услуг.

«Ростелеком» среди МСП будет искать поставщиков, которые производят спецодежду и спецобувь, вычислительные машины, проекторы и мониторы, телеком-оборудование, антенны, газоанализаторы и линии связи.

РЖД собирается «вырастить» предприятия для поставок ручных инструментов с механизированным приводом.

«Интер РАО» приглашает малый и средний бизнес работать с предприятием в области электрической и тепловой энергетики.

«Наши малые и средние предприятия будут стремиться попасть в открывающиеся программы – у них есть запрос на долгосрочное сотрудничество, и аналогичный интерес есть со стороны компаний – национальных лидеров. Для всех участников „выращивания“ понятны его цели и открывающиеся перспективы, поэтому каждая сторона этого процесса, уверен, будет нацелена на результат», – сообщил Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Госкомпании создадут для МСП-поставщиков карты развития, предоставят финансовую и правовую поддержку и возможность заключать офсетные договоры.

Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

МВФ изменил прогноз по РФ экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3%; в пещере неандертальцев обнаружили коллекцию черепов; в Okko вышел документальный сериал о Мавроди; умер Бобби Халл. Ему было 84 года

Какие события произошли 31 января 2023 года и что интересного случилось в мире - коротко о главном

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все

Разъяснения Минфина никогда не отличались особой ясностью. Но сейчас от чиновников требуется объяснить налогоплательщикам, как правильно применять новую систему ЕНС. Объясняют они… Так себе. Например, как начислять пени в разных ситуациях.

Минфин рассказал, как правильно считать пени. Ясно еще далеко не все
Инвестиции

Инвестобзор от «Клерка»: важное по инвестициям за неделю. Новые инструменты, растущая экономика США и блокировка сделки по продаже Билайна

Норникель и X5 Retail Group (владелец сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток») отчитались об успехах, в США стало меньше заявок на пособия по безработице, Билайн не продадут нидерландской компании. Собрали интересные новости за прошедшую неделю.

Инвестобзор от «Клерка»: важное по инвестициям за неделю. Новые инструменты, растущая экономика США и блокировка сделки по продаже Билайна

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
ЕНП (единый налоговый платеж)

⚡⚡⚡ Для уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы годятся платежки: новое разъяснение ФНС

Недавно Минфин и ФНС наконец-то выдали бизнесменам механизм уменьшения налога на фиксированные взносы. Но прошла неделя и вышли новые вводные – вместо заявлений с ЭЦП нужны платежки-уведомления. То есть, появился способ №2.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
НДС

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году

Организации и ИП могут возмещать НДС за 2022 и 2023 годы в заявительном (ускоренном) порядке без банковской гарантии в пределах рассчитываемого лимита. Заявление по форме по КНД 1151155 могут подать заявление в налоговый орган не позднее 5 дней со дня подачи налоговой декларации

Применение заявительного порядка возмещения НДС в 2023 году
Читать еще