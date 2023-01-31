Госкомпании начнут «выращивать» поставщиков из малого и среднего бизнеса

ПАО «Ростелеком», ОАО «РЖД» и группа «Интер РАО» при участии Корпорации МСП запускают три новых программы для «выращивания» малых и средних предприятий. Об этом сообщается на сайте Корпорации МСП.

Программы помогут малым и средним предприятиям участвовать в закупках товаров, работ и услуг.

«Ростелеком» среди МСП будет искать поставщиков, которые производят спецодежду и спецобувь, вычислительные машины, проекторы и мониторы, телеком-оборудование, антенны, газоанализаторы и линии связи.

РЖД собирается «вырастить» предприятия для поставок ручных инструментов с механизированным приводом.

«Интер РАО» приглашает малый и средний бизнес работать с предприятием в области электрической и тепловой энергетики.

«Наши малые и средние предприятия будут стремиться попасть в открывающиеся программы – у них есть запрос на долгосрочное сотрудничество, и аналогичный интерес есть со стороны компаний – национальных лидеров. Для всех участников „выращивания“ понятны его цели и открывающиеся перспективы, поэтому каждая сторона этого процесса, уверен, будет нацелена на результат», – сообщил Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП.

Госкомпании создадут для МСП-поставщиков карты развития, предоставят финансовую и правовую поддержку и возможность заключать офсетные договоры.