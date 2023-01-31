Ведение бизнеса

35 тысяч предприятий присоединились к Московскому инновационному кластеру

Компании работают над высокотехнологичными импортозамещающими проектами, производят медицинское оборудование, лекарства и дефицитную чековую ленту.

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35 тыс. организаций из 82 регионов страны стали участниками Московского инновационного кластера. Об этом сообщается в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Московский инновационный кластер предоставляет возможности для объединения стартапов, научных организаций, промышленных предприятий.

Более 900 компаний уже совместно работают над 39 высокотехнологичными проектами.

15 предприятиям из сферы медицины, фармацевтики и IT одобрили гранты на общую сумму более 800 млн рублей.

На эти средства компании компенсируют траты на покупку недвижимости, оборудования и ПО, на подключение к инженерным сетям и приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности.

В Московском инновационном кластере производят медицинское оборудование, лекарства, чековую ленту, которая сейчас в дефиците из-за санкций.

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