Нельзя отказать в приеме на работу человеку, только потому, что у него большие долги

Такое разъяснение дает Роструд.

Если работодатель неправомерно отказывает в приеме на работу, то надо затребовать от него письменный мотивированный отказ.

Такой отказ работодатель обязан представить в течение 7 рабочих дней с момента запроса.

Этот отказ можно обжаловать в суде.