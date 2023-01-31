ЦБ снимет запрет на маржинальную торговлю для неквалифицированных инвесторов

Банк России собирается смягчить условия для неквалифицированных инвесторов. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольгу Шишлянникову.
Неквалифицированным инвесторам снимут запрет на маржинальную торговлю, но ограничат возможность торговли с плечом.
«Мы обсудили этот вопрос и решили, что новички никогда не смогут научиться маржинальной торговле, если им не дать возможность это делать. Потому что сам факт приобретения акций или облигаций не дает навыки именно в маржинальной торговле и не учит управлять этими рисками», – сообщила Ольга Шишлянникова.
Также Центробанк намерен снизить размер имущественного ценза для признания инвестора квалифицированным. Он будет меньше ранее заявленных 30 млн рублей.
В июле 2022 года ЦБ презентовал план защиты розничных инвесторов от особо рискованных инструментов рыночной торговли. Концепция обсуждается до сих пор.