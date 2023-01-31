Обзоры для бухгалтера

Бухгалтерам приходят письма о сверке якобы из ИФНС. Но в них вирус

На электронную почту пришло письмо из налоговой инспекции на тему сверки с бюджетом. Бухгалтер его открыл, а внутри оказался файл с вирусом.

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Антивирус помог и обезвредил вредоносный файл.

Историей поделилась наша подписчица в «Красном уголке бухгалтера».

«Не открывайте незнакомых писем от ИФНС», – советует коллегам бухгалтер.

А вам не приходили подобные послания от злоумышленников?

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Обзоры для бухгалтера
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