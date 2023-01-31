⚡ Расскажем, как быть, если при автоматизации бюджетирования вам тяжело или мало Excel

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Почему бюджетирование начинается в Excel.

Когда Excel мало, куда идти.

Решения, совмещающие возможности Excel и базы данных.

Что такое Табула и ФинОфис.

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