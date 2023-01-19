ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ ФНС исправила образец платежки, которая считается уведомлением по ЕНП

Реквизиты для платежного поручения, которое одновременно будет являться уведомлением по ЕНП, официально не утверждены. Но ФНС еще в конце прошлого года разместила образец такой платежки. Теперь его заменили.

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Образец опубликован на промо-странице ФНС. Об этом мы рассказывали тут.

Сначала образец был такой:

1

Теперь он такой:

2

Разница – в поле «Назначение платежа».

Сначала налоговики предлагали писать там информацию о том, что это уведомление. Теперь, по их мнению, это не нужно и поле должно быть пустым.

Как же на самом деле надо заполнять это поле по новым правилам, пока не известно, потому что новый проект поправок в Приказ Минфина № 107н не опубликован для общественного обсуждения.

Было три проекта, но не один не стал нормативным актом. Сейчас в Минфине или уже в Минюсте находится новый четвертый проект (или исправленный третий).

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