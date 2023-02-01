Ювелиры не теряют надежду вернуть УСН и заваливают Минфин комментариями

Все началось с безобидного ребуса, к которому Минфин открыл комментарии.

Ювелиры сетуют, что их лишили права на УСН и ПСН. Некоторые закрыли бизнес, потому что не тянут налоговую нагрузку на ОСНО. Многие на грани закрытия.

Между тем бизнесмены ювелирной отрасли не теряют надежду, что их услышат и вернут им право на УСН.

Но слышит ли их Минфин или все эти комментарии – просто в никуда?

В посте, посвященном ювелирной выставке, админ Телеграм-чата Минфина ответил так: «Мы видим ваши комментарии и направляем их нашим коллегам».