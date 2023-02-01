Ведение бизнеса

Расходы крупного и среднего бизнеса выросли на 12%

Средние затраты на коммерческие и управленческие расходы каждого предприятия выросли на 9,7% и составили 328,5 млн рублей.

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За девять месяцев 2022 года крупные и средние предприятия увеличили свои коммерческие и управленческие расходы, не связанные с производственным процессом, на 12,3% – до 18,9 трлн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование консалтинговой компании FinExpertiza.

В среднем каждое предприятие стало тратить на 9,7% больше, это 328,5 млн рублей.

Показатель ниже уровня среднемесячной инфляции, которая составила 14,3%.

По сравнению в 2021 годом рост коммерческих и общехозяйственных расходов замедлился. Тогда траты выросли сразу на 18,4%.

«Доля коммерческих и управленческих расходов в выручке предприятий за год сократилась с 11,1% до 10,9%, что является минимальным показателем за последние пять лет», – сообщила Елена Трубникова, президент FinExpertiza.

Больше всего такие расходы выросли в Москве (на 29,4% или на 609,9 млрд рублей), в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Кемеровской, Свердловской, Новосибирской областях, в Краснодарском и Красноярском краях, а также в Татарстане и Ханты-Мансийском автономном округе.

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